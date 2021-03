Variant anglais en Tunisie : Faouzi Mehdi fait le bilan

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, s’est exprimé ce mardi 16 mars 2021,sur l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie, en affirmant que les indicateurs sont en amélioration, mais en appelant toutefois à la vigilance d’autant que le risque persiste notamment avec l’apparition du variant anglais, à forte propagation, ainsi que le rebond de la pandémie enregistré dans le monde.

Dr Faouzi Mehdi qui s’exprimait lors d’une conférence de presse organisée par son département, a présenté les indicateurs relatifs au coronavirus en affirmant que la moyenne des décès est passé de 41 le mois précédent, à 24 en mars, le taux de positivité de 20 à 14 %, le taux d’occupation des lits de réanimation de 85 à 65 %, et le taux d’occupation des lits d »oxygène de 65 à 34 %.

Cette amélioration ne doit pas se traduire par un relâchement du respect des mesures d’autant que de nombreux pays ont récemment connu un rebond de la pandémie, a-t-il dit en rappelant que le variant britannique a fait son apparition en Tunisie, en précisant à ce propos, que 30 cas de ce ont été détectés dans 4 gouvernorats : Tunis, Kasserine, Siliana et Béjà, et en affirmant que cela pourrait faire repartir à la hausse le nombre de contaminations.

Sur un autre plan, le ministre a rappelé l’importance de la vaccination, qui permettra le retour à une vie normale, a-t-il dit, tout en appelant les cadres et les agents de la santé et l’ensemble des Tunisiens à adhérer à cette campagne, en s’inscrivant via la plateforme Evax.

Il a rappelé que 25 centres de vaccination ont été mis en place dans tous les gouvernorats, avec une capacité de vaccination de 25.000 citoyens par jour, sachant que l’objectif est de vacciner, au total 50 % de la population d’ici la fin de l’année.

La Tunisie devra recevoir dès demain un lot de 93.600 doses de vaccins Pfizer, dans le cadre de l’initiative Covax.

Y. N.