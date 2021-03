Affaire de l’aéroport : Ennahdha appelle à revoir la procédure S17

Le parti islamiste Ennahdha est revenu ce jeudi 18 mars 2021, sur l’affaire de l’aéroport de Tunis-Carthage, où les députés de leurs alliés Al-Karam avaient semé le chaos pour tenter de faire voyager une femme fichée S17, en appelant à revoir cette procédure frontalière en vigueur pour les personnes suspectées de terrorisme.

dans un communiqué publié ce jeudi 18 mars 2021, le parti de Rached Ghannouchi est revenu sur l’actualité politique, marquée par des tensions, en évoquant brièvement les dépassements commis par les députés Al-Karama et à leur tête Seifeddine Makhlouf, sans pour autant les nommer.

Nous exprimons notre refus quant aux évènements survenus à l’aéroport et appelons les députés à exercer leur rôle de tutelle dans le cadre des dispositions légales de manière à ne pas perturber l’établissement public, lit-on dans le communiqué d’Enanhdha, qui appelle à l’occasion le gouvernement à revoir la procédure S17 et les autres mesures à la frontières.

On notera qu’Ennahdha n’a pas non plus dénoncé l’agression des agents de la police des frontières par les députés Al-Karama, alors que la justice a ouvert une enquête à cet effet.