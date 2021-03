Fayçal Tebini: «Je reçois des appels de femmes nues pour me racketter» (vidéos)

Le député Fayçal Tebini, transitaire de son état, revient sur l’épisode qui a fait rire toute la Tunisie la semaine dernière quand il a déclaré que des prostituées voulaient le piéger. Invité de Jawhara FM hier, mercredi 17 mars 2021, il a fait cette confession impudique : «Je reçois des appels par Messenger de personnes que je ne connais pas et quand je décroche ce sont des femmes nues». Ça ne s’invente pas…

Par Imed Bahri

La confession de M. Tebini, député de la Voix des agriculteurs, ne s’est pas arrêtée là, puisqu’il a cru devoir préciser au cas où on ne l’a compris: «Elles veulent faire des captures d’écran pendant l’appel mais même si cela arrivait, c’est pas grave, il n’y a pas de problème, d’abord je suis un homme, ensuite l’essentiel c’est que je ne sois pas nu et que je ne sois pas avec un autre homme. Et j’ai rappelé que j’étais fidèle à ma femme». Mais au juste, M. Tebini raconte-t-il la vérité ou bien sa version des faits qu’il relate ?

D’abord, comment le député fantasque répond-il à des appels de l’application Messenger (même pas sur son numéro de téléphone personnel) de personnes qu’il ne connaît pas? En plus, si c’est une vidéo comme il dit, ce n’est plus un appel vocal Messenger mais un appel vidéo et là, c’est très suspect. Il faut être vraiment un irresponsable pour répondre à un appel vidéo Messenger venant d’une personne que l’on ne connaît pas. Si une personne décroche à un appel vidéo Messenger d’une autre personne qu’elle ne connaît pas c’est qu’elle va se laisser filmer et prendre en photos. Donc décrocher à un appel vidéo c’est vouloir se faire piéger surtout lorsqu’il d’agit d’un personnage public, qui ne doit pas s’y laisser entraîner. Pourquoi M. Tebini continue-t-il à répondre à des appels vidéos Messenger malgré qu’il sait que des femmes nues veulent le piéger? Peut-être aussi que, malgré sa fidélité conjugale, ça lui plaît tout de même un peu? Allez savoir…

Sur un autre plan, le député fantasque a déclaré que lors de la précédente législature (2014-2019) à l’époque de son «grand ami» l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed, il comptait faire envahir l’Assemblée nationale et la présidence du gouvernement par les vaches et les moutons pour protester contre un projet de loi que voulaient faire passer les blocs Ennahdha et Nidaa Tounes qui allait permettre aux étrangers de posséder les terres agricoles en Tunisie.

Toujours dans la même émission, le député-transitaire a déclaré: «Rached Ghannouchi lézmah itir» (Rached Ghannouchi doit déguerpir de la présidence de l’Assemblée), en prétendant que c’est lui qui est à l’origine de la motion de censure contre Ghannouchi. Ce qui mériterait une sérieuse vérification…

Sachant que Fayçal Tebini crie sur tous les toits que c’est lui qui a fait capoter les ambitions présidentielles de Youssef Chahed et sauvé ainsi la Tunisie, qu’il fasse alors tomber Ghannouchi et sauver ainsi la Tunisie, qui lui sera éternellement reconnaissante.