Tunisie : Le message de Nissaf Ben Alaya après avoir reçu la première dose du vaccin Pfizer

«Vaccinez-vous: c’est notre espoir pour revenir à notre vie d’avant la pandémie. Nous vaincrons ce virus», a indiqué Pr Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé et présidente de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), après avoir reçu, ce lundi 22 mars 2021, sa première dose du vaccin Pfizer.

«Continuez à respecter les mesures barrières : port de masque et distanciation physique», a-t-elle ajouté en remerciant et en félicitant les équipes de santé «qui restent toujours mobilisées pour réussir la campagne de vaccination et qui assurent toujours le dépistage et le contact tracing».

«Un bravo spécial à l’équipe de la direction régionale de Ben Arous pour cette excellente organisation et la grande motivation .Nous devons agir ensemble et en synergie», a-t-elle conclu.

Notons que le ministre de la Santé Faouzi Mehdi s’est fait vacciné hier et Hechmi Louzir président de la campagne de vaccination et membre du comité scientifique, vendredi dernier.

Pour rappel, l’inscription se fait via SMS, en envoyant gratuitement Evax au 85355 ou par le code téléphonique en composant le *2021# et sur le site Web Evax. Il est également possible d’appeler le numéro vert 80.10.20.21, pour s’inscrire sachant que chaque personne peut également en inscrire 4 autres et se charger du suivi de leurs dossiers.

