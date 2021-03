Ammar : «L’intensification de la vaccination pour aider à la reprise de l’activité touristique»

Tout en rappelant que l’activité touristique en Tunisie est tributaire de la situation sanitaire, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar, estime que l’intensification de la vaccination contre le coronavirus pourrait renforcer l’image de la Tunisie en tant que destination touristique sécurisée sur le plan sanitaire.

«L’accélération de la campagne de vaccination aiderait ainsi à la reprise de l’activité touristique», a-t-il indiqué dans une déclaration à l’agence Tap, lors de l’ouverture de la Conférence des commissaires régionaux de la Culture, en affirmant que l’évolution de l’indice d’immunité collective avant la fin de l’été permettrait d’améliorer l’image de la Tunisie et rassurer les touristes en tant que destination «safe».

Il a par ailleurs indiqué que son département se prépare pour la saison touristique 2021 et souhaite mettre l’accent sur le tourisme intérieur et les marchés traditionnels, «notamment le marché algérien et le marché libyen en plus des marchés européens», a-t-il précisé, en ajoutant que le ministère prévoit des scénarios prenant en compte la prévention sanitaire et la facilitation de l’entrée des touristes dans le cadre des voyages organisés, et ce , tout en maintenant le respect du protocole sanitaire dans le secteur et les mesures décidées par les autorités.

Y. N.