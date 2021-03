Coronavirus : Dr Lahidheb alerte sur une «vague meurtrière, si la Tunisie n’accélère pas sa campagne de vaccination»

«La Tunisie n’est pas loin du scénario brésilien !» alerte Dr Dhaker Lahidheb, chirurgien cardiaque à l’hôpital militaire de Tunis, tout en affirmant que si l’on n’accélère pas la campagne de vaccination, «le pays pourrait faire face à une vague meurtrière».

Dans un post publié hier, mercredi 24 mars 2021, Dr Lahidheb a publié des exemples sur l’évolution du coronavirus au Royaume-Uni et en France, en expliquant que dans le premier pays, l’apparition d’un nouveau variant a causé une augmentation considérable des contaminations et des décès en janvier, et qu’une grande campagne de vaccination a commencé ce qui a permis de contrôler le nombre de décès.

Quant à la situation en France, Dr Lahidheb rappelle que ce pays a connu un retard de trois semaines par rapport à l’Angleterre dans le lancement de sa campagne de vaccination et qu’il connaît actuellement une évolution importante du nombre de patients en réanimation et du nombre de décès ce qui a obligé les autorités à décider une quarantaine complète.

«En Tunisie, le nombre d’infections a diminué, mais il n’y a pas eu de baisse du nombre de décès (chiffre élevé, qui n’a baissé qu’un jour en dessous de vingt) et l’on constate un grand relâchement dans les mesures sanitaires et des manifestations politiques irresponsables ont été organisées, s’ajoute à cela un retard dans la campagne de vaccination», a-t-il déploré, en expliquant que la Tunisie n’est pas loin du scénario brésilien, où l’épidémie est totalement hors de contrôle et qui fait face à une vague mortelle, franchissant hier, la barre des 300.000 morts.

Dr Lahidheb affirme ainsi que si la Tunisie n’accélère pas et ne réussit pas sa campagne de vaccination, le pays pourrait faire face à une vague meurtrière, en rappelant que «la vaccination n’est pas un luxe, ni un choix mais la seule solution qui nous reste pour sauver des vies humaines et sauver l’économie nationale», a-t-il écrit, tout en appelant l’État à créer des équipes mobiles pour vacciner les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.

Rappelons que la campagne de vaccination a commencé depuis 10 jours en Tunisie et qu’à ce jour, 26.534 personnes, essentiellement des professionnels de la santé et des personnes âgées de plus de 90 ans, ont pu être vaccinées.

