Radwan Masmoudi annonce sa démission du CSID pour rejoindre le bureau politique d’Ennahdha

Le dirigeant islamiste tuniso-américain Radwan Masmoudi a annoncé ce samedi 27 mars 2021, sa démission du Centre d’études sur l’islam et la démocratie (CSID) pour rejoindre le bureau politique du parti islamiste Ennahdha.

Président fondateur du CSID, qui dispose de deux bureaux, l’un à Washington DC et le second à Tunis, Radwan Masmoudi a toujours été proche du parti de Rached Ghannouchi et cette annonce faite, aujourd’hui, n’est donc pas vraiment une surprise.

«Après 10 ans à la tête du Centre d’études sur l’islam et la démocratie, j’ai décidé de démissionner de la présidence du Centre pour rejoindre le bureau politique du parti Ennahdha et contribuer à construire un parti fort, et Un système fort, car la démocratie est impossible sans partis», a-t-il écrit.

Y. N.