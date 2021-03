Lazhar Akremi : «Mohamed Ennaceur règle ses comptes»

Partagez 7 Partages

«Mohamed Ennaceur a demandé une hausse de salaire de président de l’Assemblée en 2018 et a exigé une retraite de président de la république et les deux requêtes lui ont été refusées et je pense qu’il règle donc ses comptes», a réagi Lazhar Akremi, hier soir, lundi 29 mars 2021, sur Carthage+, sur le fait que l’ancien président par intérim reprenne dans ses mémoires publiées la semaine dernière les accusations de Abdelkrim Zbidi selon lesquelles Youssef Chahed voulait s’emparer du pouvoir, le jeudi 27 juin 2019. «M. Ennaceur n’est pas l’homme neutre qu’il veut faire croire», a-t-il ajouté.

Par Imed Bahri

D’après Lazhar Akremi, Mohamed Ennaceur a un ressentiment envers l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed du fait que le gouvernement de ce dernier a refusé de lui augmenter son salaire en 2018. Il lui avait répondu qu’en augmentant le salaire du président de l’ARP, il fallait aussi augmenter celui de tous les députés ce qui n’était pas possible en raison des contraintes budgétaires et qu’il n’était pas possible de lui augmenter son salaire uniquement à lui et de ne pas le faire pour tous ses collègues.

M. Akremi a aussi révélé que M. Ennaceur, président de la république par intérim et non président élu de plein exercice, a demandé une retraite d’ancien chef d’Etat au lieu de celle de d’ancien président de l’Assemblée, ajoutant que ceci est vérifiable au ministère des Finances.

L’ancien ministre a également affirmé qu’Ennaceur qui a renoncé à se rendre à New York à la session des Nations unies en septembre 2019 non pas par souci de préservation des deniers publics comme il l’avait prétendu mais juste parce que nous étions en pleine période électorale et que le pays bouillonnait avec l’emprisonnement de Nabil Karoui, candidat au second tour et incarcéré dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent.

Lazhar Akremi n’a pas manqué de mentionner que Mohamed Ennaceur n’est pas une personne neutre et équidistante de tous les protagonistes politiques comme l’image qu’il veut répandre mais qu’il était lui et Abdelkrim Zbidi rangés avec Béji Caïd Essebsi et son fils Hafedh, aujourd’hui en fuite à l’étranger, contre Chahed, d’ailleurs ce qui n’est un mystère pour personne.

Par ailleurs, tout le monde sait que Mohamed Ennaceur n’a jamais au grand jamais exprimé la moindre gêne à l’endroit du népotisme de son ami Béji Caïd Essebsi, qui a laissé son fils et ses amis affairistes véreux (notamment Nabil Karoui et Chafik Jarraya) détruire Nidaa Tounes. M. Ennaceur était ostensiblement dans le camp Caïd Essebsi père et fils.

De plus, durant les élections présidentielles de 2019, il a soutenu Abdelkrim Zbidi qui comme lui était dans le camp du clan Caïd Essebsi, sans oublier que le fils d’El-Jem Mohamed Ennaceur et le fils de Rejiche Abdelkrim Zbidi sont tous deux originaires du gouvernorat de Mahdia et que la solidarité régionale – la sacro-sainte solidarité sahélienne qui est une réalité – était bel et bien là et il n’y a que les personnes de mauvaise foi qui l’omettent sciemment. D’ailleurs, que M. Ennaceur sur le plan personnel ait souhaité que M. Zbidi devienne président ou qu’il le cite comme référence dans son livre il n’y a aucun problème mais qu’il ne joue pas à ce moment-là au neutre et à l’impartial car il ne l’est pas.