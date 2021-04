El-Kamour : Routes fermées à Tataouine pour appeler à la libération des six jeunes maintenus en détention

Les membres du mouvement El-Kamour ont encore fermé plusieurs routes dans la région de Tataouine ce jeudi 1er avril 2021, et ce pour appeler à la libération de 6 jeunes maintenus en détention pour faits de violences lors de la manifestation organisée, mardi dernier, devant le siège du gouvernorat.

Le porte-parole du mouvement El-Kamour Tarek Haddad a appelé les habitants à sortir dans la rue et à mettre la pression sur les autorités afin de faire libérer ses camarades, tout en accusant la police d’avoir commis des abus lors des arrestations.

«Où sont les associations qui militent pour les droits de l’Homme ? Nos camarades ont été violentés et injustement arrêtés et vous ne bougez pas le petit doigt, vous devriez avoir honte !», a-t-il lancé, tout en appelant les habitants de Tataouine de le rejoindre dans la rue, où plusieurs routes ont été fermées avec des pneus en feu.

Rappelons que des heurts avaient éclaté avant-hier, entre les manifestants d’El-Kamour et la police et que des individus avaient même vandalisé le siège de Radio Tataouine, où des journalistes ont été harcelés et insultés, selon un communiqué du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), qui a appelé hier le ministère public à intervenir.

Notons que sur les 16 jeunes arrêtés mardi, dix ont pu être libérés hier.

Y. N.