Fathi Laayouni : «Walid Bennani nous a offert des équipements sportifs pour le complexe Moncef Ben Salem»

Le maire islamiste du Kram Fathi Laayouni a déclaré sur la chaîne illégale Zitouna TV, organe de propagande du parti Ennahdha, dont il est l’un des VIP, qu’un nouveau complexe sportif portant le nom de Moncef Ben Salem, figure de historique de la mouvance islamiste tunisienne, a été inauguré le 20 mars dernier et que «les énormes équipements de sport» étaient un don de l’ancien constituant d’Ennahdha représentant Kasserine Walid Bennani. Vidéo.

C’est écharpe de la Palestine autour du cou que «l’émir du Kram», tel que les Tunisiens l’appellent désormais, a déclaré : «Je voudrais saluer le constituant Walid Bennani qui a voulu présenter une zakat en nature au fonds de la zakat (créé par le maire du Kram et ayant fait polémique, Ndlr) mais je lui ai dit qu’on n’accepte pas les dons en nature car on n’a pas où les mettre. On n’accepte que l’argent (don en espèces, Ndlr). Il a dit j’ai des équipements sportifs énormes, on les a pris et on a construit le plus grand complexe sportif de la banlieue nord avec l’aide d’hommes d’affaires. La seule demande formulée pat M. Bennani, que Dieu le fasse bénéficier de sa baraka, était simple mais sa symbolique pour nous est énorme. Il a demandé à ce que le complexe sportif porte le nom du héros, du militant, du patriote, du symbole de militantisme contre le tyran Ben Ali, feu le docteur Moncef Ben Salem. Nous avons inauguré le complexe sportif Moncef Ben Salem le 20 mars dernier qui est la fierté de tous les enfants du Kram car nous sommes les seuls à avoir commémoré cette date», marquant la fête de l’Indépendance, boudée par le président de la république Kaïs Saïed.

Trois remarques s’imposent. D’abord, que Fathi Laayouni, Rcdiste et zélateur de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali et ses articles et écrits de l’époque en sont témoins, qualifie aujourd’hui l’ancien président de «tyran». C’est la quintessence de l’ingratitude, de l’hypocrisie et de la lâcheté. Aujourd’hui, tous ces arrivistes de la scène politique veulent jouer aux héros révolutionnaires qu’ils n’ont ne sont pas et qu’ils n’ont jamais été.

Ensuite d’où provient la fortune de Walid Bennani, ancien exilé politique en Belgique, où il a vécu dans le quartier de Bressoux à Liège pendant 20 ans en émargeant sur le contribuable belge, et constituant de 2011 à 2014 puis député de 2014 à 2019, représentant Kasserine? Est-il un homme d’affaires dont on ignore les activités ou qu’en est-il au juste? Il se passe beaucoup de choses bizarres en Tunisie qui soulèvent les questions mais dont on ignore les réponses.

Par ailleurs, pourquoi M. Bennani ne fait-il pas profiter Kasserine de ses générosités, car sa ville est pauvre en équipements sportifs et son don aurait sans doute fait le bonheur des jeunes kasserinois ?

Imed Bahri