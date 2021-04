Poursuivi par la justice française, les problèmes de Swagg Man sont loin d’être terminés

Swagg Man posant aux côtés du sulfureux intermédiaire Youssef Zarrouk.

Selon ‘‘Le Figaro’’, le rappeur franco-tunisien Swagg Man, de son vrai nom Iteb Zaibet, est soupçonné d’avoir escroqué, en 2019 et 2020, 21 victimes présumées, Français, Tunisiens, Algériens et Canadiens, ayant cumulé un préjudice total de 1,5 million d’euros. Selon l’un de leurs avocats, Mohamed Ben Brahem, cité par l’AFP, ces derniers ont déposé plainte en Tunisie.

«D’autres plaintes pourraient s’y ajouter, et l’instruction est achevée pour dix-neuf plaintes», précise l’agence de presse française.

Rappelons que Swagg Man, incarcéré à la prison de Mornaguia, à l’ouest de Tunis, avait été arrêté en juillet 2019 et placé en détention en Tunisie pour des virements suspects de plus de 6 millions d’euros, versés sur son compte tunisien depuis la Suisse. Il s’est vu infliger, lundi 29 mars 2021, 5 ans de prison pour «blanchiment d’argent» et «escroquerie». Son comité de défense a décidé de faire appel de ce jugement.

Les ne vont pas s’arrêter là. En effet, toujours selon l’AFP, le rappeur fait également l’objet d’un mandat d’arrêt dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Nanterre (centre de la France), fin 2018, notamment pour «escroquerie», «abus de confiance», «contrefaçon», «faux et usage de faux». Ce qui explique sa «fuite» en Tunisie, où il pensait pouvoir se refaire, en étalant sa richesse sur les plateaux télévisés, avec la complicité d’animateurs complaisants, et en faisant part de ses projets d’investissements dans le pays d’origine de son père.

I. B.