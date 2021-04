Dr Charfi : «La 3ème vague est à nos portes … La population est abandonnée à son sort»

«Dans le monde, nous sommes les derniers de la classe. C’est une honte pour notre pays!», déplore Dr Faouzi Charfi, secrétaire général du parti Al-Massar, tout en affirmant que la 3e vague de la Covid-19 est à nos portes et en appelant les 3 présidents à prendre leurs responsabilités, décréter l’état d’urgence sanitaire et à amplifier le rythme des vaccinations.

«Le nombre de nouveaux cas, les demandes d’admission en réa et en lits d’O2 augmentent dangereusement. Les clusters se multiplient», a-t-il affirmé, en déplorant l’absence du respect des mesures barrières, notamment dans les transports, où les bus et les métros sont bondés, dit-il, et en estimant que la campagne de vaccination est très timide. Les campagnes de pub et de sensibilisation sont quasi inexistantes.

«Les 3 présidents sont défaillants et ont manqué à leur devoir d’exemplarité, la population est abandonnée à son sort», déplore Dr Charfi, dans son post publié ce samedi 3 avril 2021, où il a également écrit : «Dans le monde, nous sommes les derniers de la classe. C’est une honte pour notre pays! Nous vaccinons près de 5000 personnes/jour (uniquement sur des dons), ce qui fait 150 000 par mois)».

Faouzi Charfi, estime de ce fait qu’à ce rythme, il faudra plus de 3 ans pour vacciner 6 millions de Yunisiens et atteindre l’immunité collective et en rappelant que le ministre de la santé a annoncé que 3 millions de Tunisiens seront vaccinés, d’ici fin juin.

«Au moment où l’Europe se reconfine et ferme ses frontières , notre ministre du tourisme annonce le lancement de la saison touristique et donc l’ouverture large de nos frontières pour le 19 Avril. Le vaccin est la seule solution pour une reprise économique rapide et pour sauver ce qui peut l’être de la saison touristique avec l’image d’une Tunisie « Covid Safe »», déplore-t-il.

Faouzi Charfi a également lancé un appel aux citoyens, notamment les plus âgés et les plus fragiles, qu’il encourage à se faire vacciner en s’inscrivant sur la plateforme Evax.

«J’appelle nos 3 présidents et en particulier le chef du gouvernement, à assumer leurs responsabilités et, à décréter l’état d’urgence sanitaire, à accélérer par tous les moyens l’approvisionnement en vaccins (notamment par des acquisitions directes de Spoutnik et Synovac) et à amplifier le rythme des vaccinations. A défaut, ils auront à rendre des comptes pour non assistance à un peuple en danger», a-t-il conclu.

Y. N.