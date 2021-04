Espérance sportive de Tunis : Ces «supporters» qui veulent ternir l’image du club…

Une campagne indécente lancée par des supporters de l’Espérance sportive de Tunis (EST) – ou du moins c’est ce qu’ils prétendent être – est en train de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Ils appellent leur équipe à ne pas gagner le dernier match de la phase de poules de la Ligue des champions contre le Mouloudia d’Alger, afin d’empêcher le rival égyptien du Zamalek de se qualifier… sans se rendre compte que c’est avant tout à leur club et au football tunisien que cela porterait préjudice.

Première de sa poule avec 5 points d’avance sur le 3e (le Zamalek), Espérance est, en effet, assurée de se qualifier, et n’a besoin que d’un match nul, lors de la dernière journée, pour finir la phase de poules en première position et avoir ainsi plus de chances d’éviter une grosse écurie aux quarts de finale.

Ne pas gagner et faire match nul représente même le scénario idéal pour les «supporters» en question, qui demandent, scandaleusement, à leur club d’arranger le coup avec son homologue algérien et de se contenter du partage de points avec lui.

Cela permettrait, selon eux, de faire d’une pierre deux coups : donner un coup de main aux «frères algériens» (parce qu’ils croient naïvement que les Tunisiens sont censés défendre les intérêts du football algérien) et un coup bas au rival égyptien.

Quant aux valeurs nobles telles que l’éthique, l’esprit sportif, l’image du club, sa réputation, la justice, le mérite, etc. eh bien elles ne sont que le dernier de leurs soucis.

Évidemment, ces pseudo-supporters aux esprits bornés et qui incarnent parfaitement la bassesse morale d’une large partie de la société tunisienne n’ont pas non plus un sens de l’empathie développé. Mais imaginons comment ils auraient réagi si le contraire s’était produit : que le destin de leur était entre les mains d’un autre et que des appels se lancent de partout pour que ce dernier fasse éliminer, aussi abjectement, leur équipe…

Les matchs de la dernière journée auront lieu samedi prochain, 10 avril 2021. Le Zamalek doit battre l’équipe sénégalaise du Teungueth et espérer une défaite de la Mouloudia d’Alger contre l’EST. L’équipe algérienne peut se qualifier en perdant si le Zamalek ne gagne pas, sinon il lui faudrait au moins un point.

Cherif Ben Younès