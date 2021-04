Aures Auto: 15 ans de succès au service de la marque Citroën

Partagez 0 Partages

À l’occasion de sa participation au club des lauréats ESCDA 2021, Aures Auto, importateur officiel de Citroën en Tunisie retrace ce qu’il qualifie d’«exploits» de sa collaboration avec le constructeur PSA au cours des dernières années.

Le partenariat entre l’importateur tunisien et le constructeur français remonte à 2006. Grâce à une collaboration solide, la marque Citroën a renforcé son implantation, assez ancienne, dans le marché tunisien pour atteindre ses meilleures performances commerciales entre 2010 et 2020 avec plus de 53.000 véhicules vendus en 10 ans.

Ce succès commercial est aussi le fruit des investissements humains et matériels consentis par Aures Auto. Des infrastructures et des méthodes de travail les plus avancées ont été déployés pour assurer le service après-vente recommandé par les clients et par les professionnels de la relation client et qui a souvent été primé par le constructeur PSA.

Les performances de la dernière décennie :

2013 : Aures Auto remporte le Quality Satisfaction Trophy décerné par PSA, pour le respect des normes du constructeur.

2014 : Aures Auto obtient la certification ISO 26000.

2016 : Aures Auto remporte le prix du Meilleur importateur de la zone DMOA parmi tous les importateurs du groupe PSA (toutes marques confondues).

2017 : Aures Auto remporte, en Tunisie, le Volant d’Or de la catégorie Service après-vente, après avoir obtenu les meilleurs votes du public.

2019 : Aures Auto remporte le Citroën After Sales International Trophy par le constructeur PSA, Citroën Tunisie devançant ainsi 44 pays dont le Maroc, l’Australie, le Danemark…

2019 : Aures Auto inaugure à Gafsa son 45e point de service en Tunisie.

2020 : Aures Auto reçoit l’Attestation d’excellence» de la part de PSA pour le respect des normes sanitaires en point de vente, suite à l’implémentation des mesures d’hygièneet des services à distance pour lutter contre la propagation du covid-19.

2021 : Aures Auto est élu Meilleur service client de l’année 2021 en Tunisie, dans la catégorie Automobile, distinction décernée par les professionnels de la relation client : le cabinet Qualimétrie et son partenaire Ipsos.

Aures Auto souligne d’autres réalisations comme la création du premier programme de fidélité dans le secteur automobile en Tunisie, la mise en place d’un centre de formation interne pour accompagner la montée en compétence technique et managériale des équipes, le lancement de plusieurs services innovants à l’instar de l’assistance mobile, du service de remorquage gratuit en cas de panne ou d’accident 7/7 et 24/24, d’un centre de relation client, etc.

«Ces distinctions continuent de témoigner de la persévérance des équipes d’Aures Auto à assurer la satisfaction de ses clients. Elles confirment par ailleurs une performance inégalée dans le secteur et un partenariat fructueux avec le constructeur», souligne la société dans un communiqué publié aujourd’hui, lundi 12 avril 2021.

Les offres du moment :

Aures Auto lance en ce moment des offres très attractives en après-vente, notamment un forfait «Accessoires» à partir de 255 DT TTC (pièces et main d’œuvre) proposant des kits alarme, radar de recul et plus, et un forfait «Peinture voile complète» à 1599 DT TTC (sans remplacement de pièces) pour toutes marques de voitures avec débosselage sans peinture et peinture sur référence constructeur (marque de peinture Spies Hecker).