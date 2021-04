Coronavirus – Tunisie : La délégation de Kébili Nord fermée

Les autorités sanitaires régionales à Kébili ont décidé d’interdire les entrées et sorties à la délégation de Kébili Nord dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la ville représentant désormais un foyer de contamination.

D’autres mesures, censées être appliquées dans tout le territoire tunisien, ont été annoncées dans le même cadre, dans la délégation, à l’instar de l’interdiction des rassemblements, célébrations et manifestations de tout type, ainsi que les fêtes privées et publiques, et la surveillance de la mise en œuvre du protocole sanitaire.

Des campagnes de dépistage intensifiées du virus devraient également avoir lieu à Kébili Nord.

C. B. Y.