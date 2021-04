Covid-19 : Le bout du tunnel semble encore loin

Faute de vaccins en nombre suffisant, la campagne de vaccination ne va pas au rythme souhaité.

Sur 5.950 tests de dépistage du coronavirus effectués en Tunisie avant-hier, lundi 12 avril 2021, 1.664 sont revenus positifs et 64 nouveaux décès ont été enregistrés en une seule journée, contre «seulement» 39 la veille. On a aussi compté 2.195 hospitalisations (contre 2.105, la veille), dont 436 (415) en réanimation et 135 (139) sous respiration artificielle, alors que les lits de réanimation sont à plus de 90% occupés. La situation épidémiologique reste donc préoccupante…

Par Pr Faouzi Addad *

Ces chiffres prouvent la persistance voire l’aggravation de la circulation du virus dans notre pays comme dans le reste du monde, un an et demi après son apparition. Notre salut ne pourra finalement venir que de la vaccination du plus grand nombre possible de personnes, le confinement étant rejeté par une grande partie de la population, lassée par les conséquences économiques et sociales d’une pandémie qui dure plus que ce qu’ont envisagé les prévisions les plus pessimistes.

Seize mois après le début de la pandémie mondiale de la Covid-19, la situation reste donc très critique et très peu d’experts auraient pu imaginer ce scénario avec un virus qui circule toujours autant avec une augmentation récente des nouvelles contaminations de 9% et des décès de 5% malgré les 780 millions de doses de vaccin déjà administrées à travers le monde.

La campagne de vaccination doit être accélérée

Deux pays sont particulièrement touchés, le Brésil et l’Inde, qui battent des records de morts depuis quelques jours. Les deux variants brésilien et indien semblent échapper aux vaccins actuellement disponibles.

Aussi devons-nous accélérer, en Tunisie, la campagne de vaccination car même une seule dose donne déjà son effet comme nous l’a démontré l’Angleterre. Il y a aussi de nouvelles données d’efficacité et de sécurité sur les vaccins qui méritent une conférence de presse et des éclaircissements sur le terrain car nos patients nous demandent conseils et nous ne souhaitons pas donner un avis différent de celui de notre comité scientifique. Car notre salut ne pourra venir que de la vaccination, le confinement étant «viralement» rejeté par notre population ou, je dirais, par nos cafetiers et restaurateurs. Le bout du tunnel semble encore loin.

L’efficacité d’un vaccin est de plus de 95%

À propos des vaccins, il est important de rappeler que la sérologie pré ou post vaccinale n’est pas recommandée car jugée non pertinente. L’efficacité d’un vaccin est de plus de 95% et certains tests ne détectent pas les anticorps antispikes qui sont les seuls induits par les vaccins.

Il n’existe pas aussi de risque à vacciner une personne déjà contaminée. En cas d’infection connue, il est recommandé d’attendre 3 mois ou de préférence 6 mois avant de se faire vacciner.

La recherche d’anticorps ne se fait que dans le cadre d’enquête épidémiologique ou dans le cadre d’un contexte évocateur et que la sérologie n’a pu être faite ou lorsqu’elle s’est révélée négative. Après vaccination une sérologie peut même prêter à confusion surtout avec les vaccins à ARNm type Pfizer ou Moderna.

* Professeur en cardiologie.