Un réseau international de trafic d’héroïne démantelé : Une femme et deux hommes arrêtés à Tunis (Photos)

La Direction générale de garde nationale (DGGN) a annoncé aujourd’hui, mercredi 14 avril 2021, le démantèlement d’un réseau international de trafic d’héroïne, opérant entre la Tunisie et d’autres pays d’Europe. Une femme et deux hommes ont été arrêtés à Tunis et une quantité de drogue a été saisie.

Dans un communiqué, la DGGN précise que l’opération a été menée sur la base d’informations et que la brigade spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue de Ben Arous, est parvenue à interpeller 2 suspects chargés de récupérer la drogue à l’aéroport de Tunis -Carthage.









L’enquête a permis d’identifier une femme, membre de ce réseau, qui a également été arrêtée, en possession d’héroïne, qu’elle cachait dans les endroits sensibles de son corps», lit-on dans le communiqué de la DGGN, qui précise également que les agents ont saisi de l’argent et la voiture que les dealers utilisaient pour revendre la drogue en Tunisie.

Les trois suspects ont été placés en détention, sur ordre du ministère public, ajoute la même source.

Y. N.