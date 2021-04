Coronavirus : Point sur la campagne de vaccination en Tunisie

Depuis le 13 mars dernier, 186765 personnes (professionnels de la santé et personnes âgées de +de 75 ans) ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, annonce le ministère de la Santé dans un communiqué publié ce samedi 17 avril 2021.

La même source précise que 12222 personnes ont été vaccinées hier, alors que 6286 autres ont pu recevoir la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus, portant le nombre total de ceux ayant pu recevoir la deuxième doses à 17089.

Notons qu’à ce jour, on compte 1.136.041 personnes enregistrées sur la plateforme Evax, alors que ministère de la Santé, appelle les citoyens à s’inscrire en masse à la campagne de vaccination, d’autant que la situation sanitaire en Tunisie s’est encore dégradée, obligeant les autorités à durcir les mesures, notamment en suspendant les cours, en interdisant la circulation des véhicules et les transports publics dès 19h et en reprenant le travail par roulement (2 groupes).

Y. N.