Coronavirus : Deux autres délégations fermées à Gabès

Le gouvernorat de Gabès a annoncé aujourd’hui, lundi 19 avril 2021, que la situation sanitaire, liée au coronavirus s’est encore dégradée, obligeant les autorités régionales à fermer deux autres délégations.

Ainsi, après avoir fermé, la semaine dernière, les délégations de Mareth et Matmata, le gouvernorat a annoncé aujourd’hui la fermeture de Metouia et Ouedhref, afin de faire face à une hausse du nombre de contaminations, alors que les hôpitaux de la région ont atteint leur capacité d’accueil.

Les déplacements de et vers ces deux délégations seront désormais interdits, sachant que les rassemblements et les festivités, ainsi que les prières du vendredi, d’El-Icha et des Tarawih y ont été suspendues et ce jusqu’au 30 avril courant.

Les personnes âgées ont été appelées à ne pas se déplacer et les crèches et maternelles ont également été fermées, ajoute le communiqué du gouvernorat, qui rappelle que la situation est grave et que les citoyens doivent impérativement se soumettre aux mesures sanitaires pour casser les chaînes de contaminations.

Toute infraction au protocole sanitaire sera sévèrement sanctionnée, prévient la même source en rappelant également que le port du masque et le respect de la distanciation physiques demeurent en vigueur, essentiellement dans les lieux fermés.

Y. N.