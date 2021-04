Somocer reprend le cap d’une solide croissance

Les indicateurs d’activité de la Société moderne de céramique (Somocer) au 31 mars 2021 font ressortir des revenus en croissance de 22% à 24,187 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 19,8 MDT au 31 mars 2020.

Somocer a repris, au cours du 1er trimestre 2021, le cap d’une solide croissance, malgré une situation sanitaire nationale et mondiale très grave et d’une conjoncture économique, sociale et politique très contraignante.

Le chiffre d’affaires local réalisé au 31 mars 2021 s’élève à 22,461 MDT contre 18,256 MDT au 31 mars 2020. Soit, une augmentation de 23,03% .

Le chiffre d’affaires à l’export arrêté au 31 mars 2020 a connu une croissance de 10,63% pour s’établir à 1,726 MDT contre un chiffre d’affaires export arrêté au 31 mars 2019 de 1,560 MDT.

La production a enregistré au 1er trimestre 2021 une progression de 19,32% par rapport au 1er trimestre 2020.

Les investissements réalisés 31 mars 2021 totalisent 0,507 MDT contre 1,685 MDT au 1er trimestre 2019.

Les engagements bancaires (engagements bilan) au 31 mars 2021 s’établissent à 80,496 MDT contre un total de 72,044 MDT à la même période de 2020.

Les dettes à long et moyens termes représentent 25,33% du total engagement bilan au 31 mars 2021.