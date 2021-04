Le sport est une excellente protection contre les complications de la Covid-19

L’activité physique régulière voire quotidienne pourrait être un excellent allié voire un adjuvant précieux aux mesures de protection contre la Covid-19. C’est ce ui ressort d’une étude publiée le 13 avril 2021 par le ‘‘British Journal of Sports Medicine’’, qui a porté sur l’impact du sport chez 48.400 patients atteint de la Covid-19.

Selon Dr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, qui a évoqué cette étude dans un statut Facebook, les auteurs de l’étude ont divisé cet échantillon de 48.400 patients atteint de la Covid-19 en 3 groupes : ceux n’ayant pas d’activité physique (moins de 10 minutes par semaine), ceux ayant une activité moyenne (entre 11 et 149 mn/semaine) et ceux ayant une activité physique respectant les guidelines (150 mn ou plus par semaine).

«Il en ressort que l’absence d’activité physique augmente significativement le risque d’être hospitalisé de 2,26, d’être admis en réanimation de 1,7 fois et multiplie par 2,5 fois le risque de mourir, par rapport aux patients ayant une activité physique optimale», écrit Pr Addad, en ajoutant que ce risque augmente aussi de façon importante par rapport aux patients ayant une activité physique modérée.

Tout en précisant que «le bénéfice de l’activité physique est indépendant des autres facteurs de risques et notamment de la présence ou non d’une obésité», le Pr Addad ajoute que «l’amélioration de la fonction endothéliale par une activité physique régulière pourrait être une explication, en plus d’une meilleure immunité avec moins d’inflammation.»

La conclusion de cette étude est que rien ne protège mieux des complications de la Covid-19 qu’une vie saine. «C’est le meilleur garant d’un excellent pronostic même en période de Covid-19», écrit Pr Addad, qui ajoute sans ironie aucune : «C’est peut être là une des raisons non-déclarées pour nous demander d’abandonner nos véhicules à partir de 19 heures», dans une limpide allusion aux mesures décidées récemment par le gouvernement tunisien dans le cadre de la campagne contre la propagation de la Covid-19.

I. B.