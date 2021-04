Coronavirus : Kelibia fermée pendant 7 jours

Le gouvernorat de Nabeul a annoncé ce vendredi 23 avril 2021, que la commission régionale chargée de la lutte contre le coronavirus a décidé la fermeture de la ville de Kélibia.

Cette mesure a été décidée à la lumière de la dégradation de la situation épidémiologique et l’apparition de 10 foyers de contamination, face à la saturation des services Covid de la région, précise la même source en affirmant que la fermeture pendant sept jours, comprend l’interdiction des rassemblements et des festivité et la suspension des souks hebdomadaires.

Les hammams et les salles dz sports seront également fermés pendant cette période, et il sera interdit de s’attabler dans les cafés et les restaurants, ajoute encore le communiqué du gouvernorat, en affirmant que la situation est dangereuse et en appelant les citoyens à se conformer aux mesures sanitaires, notamment le confinements total pour les personnes contaminées ainsi que les cas dits suspects.

