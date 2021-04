Tunisie : Taboubi parmi les 235977 personnes ayant reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a reçu ce samedi 24 avril 2021, la première dose du vaccin contre le coronavirus.

Depuis le lancement de la campagne contre le coronavirus, 235977 personnes ont pu bénéficier de la première dose du vaccin, sachant que 57096 autres ont reçu la 2e dose et ce depuis le 13 mars dernier.

On compte par ailleurs 1282467 personnes inscrites via la plateforme Evax, à ce jour, et le ministère de la Santé a réitéré son appel aux Tunisiens pour qu’ils s’inscrivent en masse à la campagne de vaccination afin de faire face à la pandémie, sachant que le ministre Faouzi Mehdi a affirmé aujourd’hui que de grandes doses de vaccin sont attendues pour le mois de juin.

Rappelons que la situation sanitaire s’est dégradée et que la Tunisie fait face à une 3e vague virulente, face à ds hôpitaux débordés et un manque de vigilance dans l’application des mesures sanitaires, notamment les gestes barrières : «On s’attend à atteindre les 12.000 décès d’ici mi-mai», a alerté le ministre, alors qu’on en compte depuis l’apparition de la pandémie, 10170.

Y. N.