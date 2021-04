Covid-19 : Pourquoi il faut garder le masque après la 1ère dose de vaccin

Partagez 0 Partages

Au moment où le nombre de morts et de nouvelles contaminations par le Covid-19 augmente en Tunisie et prend même une allure inquiétante, l’auteur rappelle qu’être vacciné contre cette épidémie n’autorise pas à enlever le masque en public ou à ne pas respecter les gestes barrières. Car, entre les deux doses du vaccin (et même après la 2e dose pour 1 à 2 % des cas), le risque de contaminer les autres reste élevé.

Par Pr Faouzi Addad *

Je suis à 15 jours de la 2e dose de vaccination contre la Covid-19 et cela suppose que j’ai atteint la période optimale de l’immunité supposée être apportée par la vaccination. Est-ce pour autant que je dois enlever mon masque et ne plus tenir compte des gestes barrières ?

Sûrement pas, car comme le démontrent les études, le risque de contamination existe toujours même s’il est devenu très faible après la 2e dose de vaccin (1 à 2%). Ce risque est par ailleurs maximal entre les 2 injections.

Puis je continuer à transmettre la maladie?

On n’a pas encore la réponse définitive à cette question. Probablement oui et à charge virale faible donc moins grave pour notre entourage. Les prochaines études nous apporteront ces confirmations.

Alors pourquoi se faire vacciner?

Cela permet de réduire de façon très forte l’évolution de la maladie vers une forme grave et le risque de décès. Et cela s’intègre dans une stratégie nationale et mondiale pour stopper la circulation du virus, qui consiste à atteindre au moins 60% des gens vaccinés (90% si les vaccins sont de moindre efficacité).

L’immunité collective est en train de fonctionner dans certains pays. À titre d’exemple, 100% des habitants de Gibraltar ont reçu les 2 doses et il n’y a plus de décès ou de patients en réanimation liés au Covid-19.

Pour ma part, j’attendrai donc encore un peu avant de faire la fête, en continuant à respecter les gestes barrières et en incitant mon entourage et mes patients à se vacciner pour rapidement atteindre l’immunité collective seule solution possible à cette pandémie.

* Professeur en cardiologie.