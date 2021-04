Tunisie : Yassine Ayari propose un projet de loi visant à légaliser la vente du cannabis

La scène politique tunisienne est de plus en plus sensible à la nécessité de mettre fin aux abus que subissent les citoyens, et notamment les jeunes, pour avoir fumé un joint. Si la dépénalisation de la consommation du cannabis n’est plus une réclamation taboue en Tunisie, le député Yassine Ayari est allé encore plus loin en annonçant son intention de proposer un projet de loi visant à légaliser la vente de la substance par l’État.

Via un statut Facebook publié hier, dimanche 25 avril 2021, le député du mouvement «Amal wa 3amal» a proposé un projet de loi visant à permettre à l’État de cultiver, stocker et distribuer le cannabis et d’orienter les revenus qui en découleraient vers la lutte contre la dépendance à la drogue, la culture et le sport.

Cela permettra également de lutter contre la contrebande et la commercialisation illégale des drogues en Tunisie, assure Yassine Ayari, qui adopte, pour le coup, les mêmes principes du Collectif pour la légalisation du cannabis (Colec). Une véritable évolution, sur le plan idéologique, ou du moins en ce qui a trait aux idées exprimées, pour ce politicien devenu, assez brusquement, progressiste, après avoir été très proche des courants islamistes entre 2011 et 2014.

C. B. Y.