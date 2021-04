Attentat de Rambouillet : la société civile tunisienne solidaire avec le peuple français

Des Tunisiens à l’étranger déposent une gerbe de fleurs à la mémoire de la victime française sur les lieux du crime terroriste, à Rambouillet.

Des associations de la société civile tunisienne ont publié aujourd’hui, mardi 27 avril 2021, un communiqué reproduit ci-dessous où elles condamnent l’horrible attentat de Rambouillet, commis le vendredi 23 avril par un résident tunisien, présentent leurs condoléances à la famille de la victime française et expriment leur solidarité avec le peuple de français.

A la suite du crime terroriste dont la victime est une citoyenne française travaillant au poste de police de la ville française de Rambouillet, les associations de la société civile tunisienne, signataires du présent communiqué, condamnent fermement cet acte odieux, lâche et préjudiciable à la réputation de la Tunisie, perpétré une fois de plus par un membre de la communauté tunisienne en France.

Les investigations préliminaires montrent que ce crime fait partie d’une série d’actes terroristes commis, au nom de l’islam, par des mouvements politiques extrémistes qui se disent «islamistes» et dont l’exécution est parfois confiée à des individus d’un faible niveau intellectuel qui sont la proie facile de la propagande haineuse et trompeuse appuyée par ces organisations. De tels discours ont tiré profit de l’appui ou de l’indulgence des partis ayant pris part au pouvoir pendant la dernière décennie.

Les associations condamnent également l’obstination de certains partis, en particulier le Mouvement Ennahdha et les organisations et associations qui lui font allégeance depuis 2011, dont la plus importante actuellement, la Coalition Al Karama, à diffuser les discours encourageant la haine, la sédition et la violence sur les réseaux sociaux et les médias, en particulier ceux qui sont hors-la loi.

Tout en réitérant leur condamnation de ces actes criminels odieux, dont les victimes sont des citoyennes et des citoyens innocents, les associations expriment leur solidarité totale avec les familles des victimes et avec le peuple français et regrettent la recrudescence des campagnes haineuses et racistes à l’encontre des Tunisiennes et des Tunisiens et de l’ensemble des étrangers résidant en France et dans le reste des pays européens.

Les Associations regrettent le long mutisme des autorités officielles, exécutives et législatives, et considèrent que le communiqué du gouvernement, tout en étant important, constitue un recul par rapport aux positions de principe fermes contre le terrorisme dans le pays et à l’étranger, qui ont caractérisé la politique tunisienne pendant les dernières décennies. Elles mettent en garde contre les répercussions d’une telle hésitation sur l’image de la Tunisie à l’étranger et sur les membres de nos communautés à travers le monde et notamment en France.

Les associations signataires considèrent, en conclusion, que l’escalade du terrorisme mondial constitue une menace pour la coexistence pacifique et paisible entre les peuples et que les Etats doivent fournir des efforts conjoints pour la freiner en améliorant le contenu de l’information et des programmes éducatifs et en facilitant le lancement de projets de développement qui sont un rempart évitant aux jeunes d’être une proie facile aux mains des organisations terroristes transnationales et transcontinentales.

Les associations signataires :

Association Attalaki pour la liberté et l’égalité

Association Beity

Association citoyenneté et libertés

Association Citoyenneté, Développement, Cultures & Migrations Des Deux Rives

Association de solidarité civique – Tunisie

Association des femmes tunisienne pour la recherche sur le développement

Association Edification de la culture de la citoyenneté

Association Joussour de la Citoyenneté

Association La Manouba pour les monuments et la culture

Association méditerranéenne pour la pédagogie et la citoyenneté

Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Association tunisienne de défense des valeurs universitaires

Association tunisienne des femmes démocrates

Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique

Centre de Tunis pour la liberté de la presse

Coalition tunisienne pour l’abolition de la peine de mort

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie

Euromedrights

Forum Attajdid pour la pensée progressiste

Free Sight Association

L’Association Arts et Cultures des deux Rives

L’association tunisienne de l’action culturelle

La Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives

La Fondation Hassen Saadaoui pour la démocratie et l’égalité

L’association des Tunisiens en France

L’association L’ART RUE

L’Association tunisienne de soutien aux minorités

Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – Belgique

Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme

L’union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne

Nachaz – Dissonances

Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat

Organisation 23_10 de Soutien au Processus de la Transition Démocratique

Organisation contre la torture en Tunisie

Syndicat national des journalistes tunisiens

Tunisian forum for youth empowerment