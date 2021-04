Les entreprises tunisiennes invitées à participer au Mobile World Congress à Barcelone

Partagez 0 Partages

C’est le Centre de promotion des exportations (Cepex) qui organisera la participation des entreprises tunisiennes au Salon international de la téléphonie mobile (Mobile World Congress) qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 28 juin au 1er juillet 2021.

Le pavillon Tunisie dans ce salon incontournable de l’industrie des télécommunications sera situé au hall 5. Il regroupera plusieurs PME innovantes et startups des infrastructures télécoms, équipementiers et logiciels.

Exceptionnellement, pour cette année, toutes les entreprises du pavillon Tunisie auront droit à un profil exposant sur la version virtuelle du salon et peuvent ainsi profiter gratuitement de toutes les fonctionnalités de l’événement digital, ce qui leur permettra d’augmenter leur visibilité et d’exposer leurs produits et services aux visiteurs virtuels.

Afin de remédier aux restrictions imposées à l’entrée en Espagne des ressortissants des pays hors Union européenne (UE), GSMA, l’organisateur du salon, et le ministère de l’Intérieur du gouvernement espagnol ont conclu un accord permettant à tous les inscrits au Mobile World Congress (exposants, participants, sponsors et partenaires) d’entrer en Espagne pour assister en personne à cet événement. Mais ceci ne s’appliquera pas aux pays classés sur la liste rouge par le gouvernement espagnol. Espérons donc que d’ici là, la Tunisie ne sera pas ajoutée à cette liste…

Il faut dire qu’après une session annulée en raison de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19, l’organisateur confirme que celle de 2021 se tiendra sous un format hybride, la présence physique étant associée à la participation virtuelle.

GSMA s’engage par ailleurs pour que le Mobile World Congress offre, en toute sécurité, l’expérience unique qui en fait la plus importante plateforme de rassemblement d’écosystèmes mobiles au monde.

Le formulaire de participation est disponible sur le site du Cepex.