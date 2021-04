Vaccination anti-Covid : «On cherche à inclure les députés dans les catégories prioritaires !», dénonce Ajbouni

Le député Attayar Hichem Ajbouni a indiqué que des parties parlementaires préparent des démarches pour tenter d’inclure les députés dans les catégories prioritaires pour la vaccination contre le coronavirus. «En tant que représentant du peuple, je rejette cette idée, et j’appelle au respect de la décision du Comité scientifique et du ministère de la santé, relative aux personnes prioritaires», a-t-il écrit ce mercredi 28 avril 2021, sur sa page Facebook.

Hichem Ajbouni a rappelé que les personnes prioritaires sont «nos parents âgés et atteints de maladies chroniques, l’armée blanche et autres personnes vulnérables» et celles exposées et en première ligne de la lutte contre le coronavirus, a-t-il encore écrit dans son post en ajoutant : «Je ne vois aucune justification pour exclure les parlementaires et les membres du gouvernement du respect des priorités fixées par le comité scientifique».

Le député a cependant indiqué qu’il peut comprendre que le président de la République et le chef du gouvernement puissent être vaccinés, notamment pour l’exemple et pour «donner une impulsion au processus de vaccination», mais affirme que les députés doivent s’inscrire comme tout le monde via la plateforme Evax, «et quiconque remplit les conditions de vaccination sera invité, à temps voulu, comme les autres citoyens».

Hichem Ajbouni a par ailleurs estimé que le député n’est pas exposé aux mêmes risques «qu’un citoyen qui prend le bus ou le métro aux heures de pointe, ou qu’un citoyen qui travaille dans un marché, entre autres métiers exposés», et n’a de ce fait aucun droit de bénéficier d’une quelconque priorité.

Rappelons que depuis le lancement de la campagne de vaccination en Tunisie, le 13 mars dernier, 271.129 Tunisiens ont pu recevoir la première dose du vaccin et 74785 autres la 2e dose, et ce, sur les 1.385.951 personnes inscrites via la plateforme Evax.

Y. N.