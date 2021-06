Moussi agressée à l’ARP : Afek Tounes appelle à lever l’immunité du député Smara, et demande à Ghannouchi de démissionner

Dans un communiqué publié ce mercredi 30 juin 2021, Afek Tounes a exprimé sa solidarité avec Abir Moussi, agressé en pleine plénière à l’Assemblée par le député Sahbi Smara, tout en appelant à la levée de l’immunité parlementaire de ce dernier, afin qu’il réponde de ses actes devant la justice.

Le parti a appelé dans ce sens le ministère public à intervenir pour arrêter l’agresseur tout en alertant contre l’impunité, «qui conduira à la propagation d’une culture de la violence».

D’autre part, Afek Tounes a réitéré son appel à Rached Ghannouchi, à démissionner de la présidence de l’Assemblée, et ce, «en raison de son incapacité à gérer l’institution législative devenue le théâtre de dépassements, de violences et de chaos».

«Le parti ne manque pas non plus de rappeler la responsabilité directe de la classe politique dans la propagation de la violence au sein de la société, en particulier la violence basée sur le genre, et appelle chacun à réduire les tensions et à se concentrer sur les défis auxquels fait face le pays», conclut le communiqué.

Y. N.