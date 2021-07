Coronavirus : Les vaccins actuellement administrés sont-ils efficaces contre le variant indien ?

«Selon des données émergentes provenant de preuves concrètes, deux doses de vaccin protègent contre le variant [indien], Delta», selon une déclaration récente de Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale à l’Agence européenne des médicaments (Ema).

Connu pour être très contagieux, le variant Delta serait donc impuissant face à deux doses des vaccins actuellement administrés dans le monde.

Par ailleurs, les vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) et Johnson & Johnson (Janssen) continuent d’être administrés en Europe, et en France pour faire reculer l’épidémie de Covid-19. En plus de prévenir les formes graves, ils réduiraient de 50 à 85% le risque de transmission de la maladie et seraient efficaces contre le variant Delta, selon les observations faites, jusque-là par la communauté scientifique internationale.

C. B. Y.