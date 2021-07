Vaccin contre le Covid-19 : Un 3e rappel n’est peut-être pas nécessaire

«Une bonne nouvelle pour terminer cette semaine morose avec des chiffres de contamination par le Covid-19 qui continent de grimper en Tunisie : il y a de plus en plus de preuves scientifiques qui prouvent que l’immunité induite par la vaccination pourrait durer des années voir à vie.»

C’est ce qu’écrit le Dr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, dans un post publié aujourd’hui, vendredi 2 juillet 2021, sur sa page Facebook, en précisant que l’information est tirée d’un article publié dans la prestigieuse revue ‘‘Nature’’.

Selon Dr Addad, l’étude se base sur «l’analyse du centre germinal des ganglions lymphatiques, là où se situe le cœur de la synthèse de notre immunité avec une production des cellules T mémoires, qui montre une activité identique à 15 semaines.»

«Ceci a été montré avec les vaccins à ARNm Pfizer et Moderna. Mais une autre étude avait montré la même constatation avec le vaccin AstraZeneca. Cela signifie qu’il n y aura probablement pas de 3e rappel si cela se confirme à plus long terme», explique le praticien qui ajoute : «Nous avons la chance d’être un pays avec seulement 12 millions d’habitants qui permettrait à priori de vacciner rapidement 90% de la population de plus de 14 ans. Restons positifs et misons sur un mois de juillet décisif pour la vaccination.»

Nous pouvons certes rester positifs, comme le recommande Dr Addad, encore faut-il que le rythme de la campagne de vaccination s’accélère, ce qui dépend davantage de la diligence du gouvernement et de sa capacité à importer des vaccins et à les déployer aux quatre coins du pays que des bonnes nouvelles que pourraient nous annoncer les scientifiques dans d’autres contrées où les choses se passent beaucoup mieux et où chacun fait honnêtement sa part du boulot. Ce n’est malheureusement pas le cas en Tunisie où nous semblons tous, citoyens et gouvernants, avoir perdu tout sens de la discipline et de la rigueur.

I. B.