Covid-Tunisie : Taux de positivité et nombre de décès par gouvernorat

La Tunisie a enregistré, le 3 juillet 2021, sur tout le territoire 4686 cas positifs au coronavirus (sur 13920 tests de dépistage) et 116 décès, dont 35 dans le Grand-Tunis (20 à Tunis), 11 à Nabeul, 10 à Sousse, 10 à Jendouba, 10 à Béja et 9 à Bizerte.

Le taux de positivité à l’échelle nationale est pour ce jour-là, de 33,66%, le plus élevé a été enregistré au Kef (56,9%) et le plus faible à Médenine avec 16,3%, sachant que seuls 7 gouvernorats, sur les 24 que compte le pays, n’ont déploré aucun décès en date du 3 juillet.

Notons que le nombre de contaminations au coronavirus, dépistées depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, s’élève désormais à 443631, dont 362236 guérisons, alors que 15377 en sont mortes.

Ci-dessous le taux de positivité et le nombre de décès par gouvernorat en date du 3 juillet 2021 :

Y. N.