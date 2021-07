Avec le décès d’Axel Kahn, la Tunisie perd un grand ami

Axel Kahn, médecin et éminent spécialiste de génétique moléculaire, est mort à 76 ans des suites d’un cancer dont il a lui-même annoncé l’issue fatale et imminente depuis le 11 mai dernier. L’annonce a été faite aujourd’hui, mardi 6 juillet 2021, par la ligue française contre le cancer dont il était président depuis deux ans.

Par Pr Ridha Hamdane *

Le défunt était un ami de la Tunisie et il comptait dans son équipe de recherches des Tunisiens dont il a fait de très éminents chercheurs. Le Conseil de l’ordre des pharmaciens du centre l’avait invité en Tunisie, le 16 février 2002, dans le cadre de ses journées scientifiques annuelles pour une conférence qui avait envisagé ses recherches en génétique afin d’en montrer les finalités tant sur le plan évident de la santé humaine que sur le plan économique; ainsi que la thérapie génique avec une problématique très intéressante pour les pharmaciens à savoir le passage du gène responsable d’une maladie au gène «soigneur», c’est-à-dire le médicament.

Spécialiste de génétique mais aussi d’éthique médicale

Docteur en médecine et docteur ès sciences, le professeur Axel Kahn avait consacré tous ses travaux scientifiques à la génétique, à la thérapie génique et au cancer. Outre ses travaux scientifiques, il intervenait fréquemment sur des sujets touchant aux aspects moraux et sociaux de la médecine, de la génétique et des biotechnologies.

Le défunt est l’auteur de plusieurs ouvrage dont le dernier ‘‘Et le bien dans tout ça ?’’ est paru chez Stok en mars 2021.

Si je dois retenir une seule idée d’Axel Kahn dont j’ai lu tous les ouvrages, c’est ce conseil que lui avait laissé son père sur un papier retrouvé plusieurs années après sa mort : «Sois raisonnable et humain !». Devise qu’il s’était employé à respecter toute sa vie…

* Professeur en pharmacie.

Axel Kahn et Ridha Hamdane à Monastir en 2002.

