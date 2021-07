Coronavirus : Confinement général dans 7 délégations du gouvernorat de Bizerte

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et face à la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernorat de Bizerte a décidé, ce mardi 6 juillet 2021, d’instaurer un confinement général dans sept délégations.

Dans un communiqué le gouvernorat précise que cette mesure sera applicable dès mercredi 7 (à minuit) et se poursuivra jusqu’au 12 juillet, sachant qu’elle sera renouvelable, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, et qu’elle concerne les délégations suivantes : Menzel Jemil, Menzel Bourguiba, Tinja, Zarzouna, Bizerte nord, Bizerte sud et Joumine.

Il sera ainsi interdit de se déplacer de et vers ces délégations, où les rassemblements, les festivités, les souks et les prières dans les mosquées seront également interdits et où seuls les commerces essentiels pourront poursuivre leurs activités, sachant que les hammams, les salles de sports, les cafés et les restaurants seront fermés.

Y. N.