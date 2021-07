«L’UGTT a obtenu une autorisation du ministère de la Santé pour son congrès», affirme le porte-parole du Tribunal de Sousse

Le porte-parole du Tribunal de première instance Sousse 2, Haithem Boubaker a indiqué, ce soir, que l’UGTT a obtenu une nouvelle autorisation du ministère de la Santé pour organiser son congrès prévu jeudi et vendredi prochain.

Haithem Boubaker a précisé dans une déclaration, ce mercredi 7 juillet 2021, à Mosaïque FM, que le parquet ne peut désormais plus interdire la tenue des travaux dudit congrès de la centrale syndicale, «mais il veillera au suivi du respect du protocole sanitaire»…

Le ministère de la Santé qui appelle depuis des semaines et des mois à interdire les rassemblements et demande aux citoyens de respecter les protocoles sanitaires pour faire face à la pandémie, n’a pas encore réagi à cette déclaration… Il semble aussi qu’il n’est pas censé distribuer les autorisations de cet ordre, qui plus est, lorsqu’une interdiction est tombée, plus tôt, sur ordre de la justice.

Car rappelons-le, le tribunal de première instance de Sousse 2, avait annoncé plus tôt dans l’après-midi, avoir décidé d’interdire ce congrès, d’autant que la direction régionale de la santé avait indiqué que sur 30 tests rapides effectués sur les participants, les congressistes et organisateurs, six se sont révélés positifs.

La DRS avait même envoyé un courrier à la gouverneure de Sousse, pour lui demander d’appliquer la loi et d’interdire le congrès, sachant que le gouvernorat de Sousse est soumis à un confinement total… Dans ce gouvernorat, classé zone rouge, le taux d’incidence est très élevé : 771 cas/100.000 habitants.

D’autre part, le ministère de la santé vient d’annoncer ce soir, que la Tunisie a enregistré, hier, 9823 nouveaux cas et 134 décès…

Y. N.