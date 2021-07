Violence et ingérence à l’Assemblée : Le bloc Démocratique annonce la suspension de ses activités

Le bloc démocratique a annoncé ce mercredi 7 juillet 2021, la suspension de toutes ses activités au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et ce pour dénoncer «la recrudescence des violences et des ingérences au sein du Palais du Bardo et lutter contre la dictature de Rached Ghannouchi»

Ainsi, les députés de ce bloc vont geler les votes et boycotter les réunions des commissions, indiquent-ils lors d’un point de presse organisé aujourd’hui, et en rappelant que la plénière de ce matin a encore une fois été marquée par des débordements et des injustices : «Lorsque nous prenons la paroles pour dénoncer les abus et les violences dont nos collègues ont été victimes, la première vice-présidente de l’Assemblée, Samira Chaouachi, décide de nous couper la parole, en parfaite violation du règlement intérieur».

«Pour avoir exprimé son avis, notre collègue Samia Abbou se voit couper la parole. Ceux qui président les plénières travaillent en faveur des blocs des partis au pouvoir et nous dénonçons cette politique de deux poids deux mesures », a déploré Noomen El-Euch président du bloc démocratique.

«Nous nous opposons au comportement du président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi, qui a dépassé toutes ses limites dans la gestion de cette Assemblée, et ce, pour servir des agendas politiques. Nous allons lutter contre la dictature de Ghannouchi et sa volonté d’avoir la mainmise sur cette Assemblée», a dénoncé pour sa part le député Haykel Mekki.

Lors de ce point de presse, le bloc démocratique a rappelé que ses députés ont déposé recours pour s’opposer au projet d’accord sur la création d’un siège pour le Fonds de développement qatari en Tunisie, adopté la semaine dernière à l’Assemblée, en signant une motion dans ce sens avec d’autres parlementaires indépendants, citant notamment Mabrouk Korchid, Mongi Rahoui et Fayçal Tebbini.

