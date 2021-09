Lutte contre la fraude financière et la contrebande en Tunisie : Saisie de pièces de rechange d’une valeur de 4,5 millions de dinars (Photos)

La direction générale de la douane a annoncé ce mercredi 8 septembre 2021, que ses services de renseignements ont démantelé un réseau de contrebande de pièces de rechange, impliqué dans une affaire de fraude financière et opérant dans plusieurs régions, notamment dans le Grand-Tunis, le Cap Bon, le Sahel et le centre du pays, en complicité avec une société étrangère.

Le réseaux travaillait avec une entreprise basée dans un pays en Asie, qui leur fournissait des pièces de rechange pour voitures et pour des camions légers, et dont les factures étaient falsifiées, avec changement de tarifs, sachant que les contrevenants soumettaient de fausses factures lors de l’importation, et effectuaient des opérations de rachat illégales à l’étranger.













Ce trafic a permis au réseau démantelé, d’éviter de payer des droits et frais douaniers d’une valeur totale de 14,5 millions de dinars, en plus d’autres infractions de change dont la valeur est estimée à 26.000 MD, ajoute la même source, en indiquant la valeur totale des pièces détachées saisies est de 4,5 MD et en rappelant que cette opération a été menée dans le cadre de la lutte contre la fraude financière et les opérations de contrebande qui nuisent à l’économie nationale.

