Masmoudi est aux anges : l’axe Washington-Doha-Frères Musulmans se porte comme un charme !

Antony Blinken ne jure plus que par ses amis qataris.

Le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken remercie dans un tweet l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, et son ministre des Affaires étrangères du Qatar, le sous-traitant des États-Unis dans leurs relations avec les Talibans en Afghanistan. Radwan Masmoudi retweete. Le dirigeant du parti islamiste tunisien Ennahdha est tout content : l’axe Washington-Doha-Frères Musulmans se porte comme un charme.

Si avec l’administration Donald Trump, cet axe a été quelque peu malmené, le président républicain n’appréciant pas particulièrement les islamistes, avec celle de son successeur démocrate Joe Biden, les choses se passent beaucoup mieux. Et pour nous Tunisiens, la preuve est venue plutôt rapidement avec l’adoption par Washington des thèses d’Ennahdha dans la qualification du coup de force constitutionnel du président Kaïs Saïed du 25 juillet 2021, qui mit Ennahdha hors-jeu. Et Masmoudi, président du Centre d’études sur l’islam et la démocratie (CSID), une officine financée par le Département d’Etat américain, basée à Washington et à Tunis, qui conduit le lobbyisme des islamistes tunisiens auprès des responsables américains, y est pour beaucoup.

Il a d’ailleurs fallu une forte mobilisation des Tunisiennes et des Tunisiens en soutien au président Saïed pour voir Washington nuancer un tant soit peu sa position, mais les Etats-Unis restent globalement plus réceptifs aux thèses islamistes. Ils apprécient déjà la démocratie qatarie; et ils ne tarderont pas à nous vanter celle des Talibans. Wait and see !

