Sousse : Suspectées d’atteinte à la sûreté de l’État et de blanchiment d’argent, 6 personnes dont 2 journalistes, arrêtées

Six personnes dont 2 journalistes travaillant dans une société de communication et de production située à Kalâa Kebira (Sousse), ont été arrêtées sur ordre du tribunal de première instance de Sousse 2, et ce, notamment, pour suspicions d’atteinte à la sûreté de l’État et de blanchiment d’argent.

C’est ce qu’indique l’agence Tap, citant Ali Abdelmoula, porte-parole dudit tribunal, qui a précisé ce vendredi 10 septembre 2021, que les suspects auraient également perçu des sommes d’argent suspectes en provenance de l’étranger et auraient porté atteinte à autrui à travers les réseaux sociaux.

Le propriétaire de cette société et son épouse, ainsi qu’un troisième suspect n’ont pu être arrêtés, car ils se trouvent à l’étranger, mais le ministère public a émis des mandats de recherche à leur encontre, ajoute M. Abdelmoula.

La même source indique aussi que la police a saisi, au siège de la société, 23 unités utilisées dans ces opérations suspectes et que l’enquête se poursuit.

Y. N.