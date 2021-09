Tunisie : La Haica appelle à plus d’équilibre dans le traitement de l’actualité politique

Dans un communiqué rendu public ce mardi, 14 septembre 2021, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a appelé les médias (chaînes de télévision et de radio) à faire preuve de plus d’équilibre dans le traitement de l’actualité politique.

La Haica a expliqué qu’un rapport élaboré sur le pluralisme politique dans les médias audiovisuels, entre le 25 et le 31 juillet, montre que 79% des programmes et bulletins d’information ont comporté des positions favorables aux décisions prises par le président de la république, Kaïs Saïed.

Pour rappel, ce dernier avait, entre autres, limogé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, suspendu les activités de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et levé l’immunité parlementaire des députés. Des mesures considérées comme étant une application de l’article 80 de la constitution par le chef de l’État et comme un coup d’État par ses détracteurs.

La Haica fait savoir également que 66% du temps réservé aux réactions a été consacré au passage de positions soutenant ces mesures, contre 34% à celles défavorables.

L’institution constitutionnelle note également, dans son rapport, que le déséquilibre était perceptible aussi en ce qui concerne le temps d’antenne accordé aux partis politiques et personnalités indépendantes.

Le mouvement Echaâb, par exemple, qui soutient les décisions du 25 juillet, a occupé 48,23% du temps d’antenne dans les chaines de télévision et 10% dans les radios. En revanche, la part des partis de la coalition au pouvoir (et qui sont contre les décisions présidentielles) réunis, à savoir Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama, ne dépassait pas les 6% dans les chaines de télévision et les 3,21% dans les radios.

D’autre part, le temps réservé au président de la république et ses conseillers a été de 5 heures 26 minutes d’antenne dans les chaines de télévision. Loin derrière, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, n’a eu que 13 minutes, et le président de l’ARP et ses deux adjoints ont eu seulement 9 minutes. Et les proportions sont similaires concernant les radios.

Les médias ciblés par cette étude sont Al Wataniya 1, Telvza TV , Attessia et Al Insen en ce qui concerne les chaines de télévision, et la radio nationale, radio Monasir, Mosaïque FM, Jawhara FM, IFM et Diwan FM pour les stations radio.

C. B. Y.