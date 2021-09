Ahmed Safi Saïd pose un lapin à la matinale de Jawhara FM! (vidéo)

L’ami des politiciens louches et des affairistes véreux (ici avec Slim Riahi.

Le journaliste-affairiste, Ahmed Safi Saïd, célèbre pour son accent levantin et ses accès de colère en direct (les journaliste adorent ça pour doper l’audience), n’est pas prêt à se séparer ni de son sale caractère ni de ses excès de langage. Vidéo.

Dernier épisode en date, lundi 14 septembre 2021, lorsqu’il a quitté les studios de Jawhara FM quelques minutes seulement avant d’entrer dans le studio de la matinale de Sameh Meftah sans lui donner aucune raison puis éteint son téléphone. Quelle mouche l’a piqué ? Mystère et boule de gomme…

Ce manque de politesse flagrant, dont on attendra longtemps une explication, est une marque de fabrique chez Ahmed Safi Saïd, le journaliste qui manque souvent de respect pour ses collègues. Des fois il leur crie dessus, se moque d’eux ou refuse qu’ils lui posent les questions qui l’embarrassent, les accusant d’ignorance et les prenant de haut. Il veut imposer lui-même les thèmes qu’il veut aborder et refuse catégoriquement que ce qu’il dit soit discuté ou soumis à la moindre objection. Il lui est même arrivé d’insulter un journaliste en direct à la radio.

Ce nationaliste arabe ami des dictateurs et des affairistes louches, aux frais desquels il a jusque-là émargé, est un habitué des hôtels et salons de thé huppés des Berges du Lac de Tunis.

Auteur de plusieurs livres aussi volumineux qu’indigestes, Ahmed Safi Saïd se considère comme le génie de son époque et aime être qualifié de «moufakker kabir» (grand penseur) par ces chers journalistes qui n’ont pas cessé d’être insultés et humiliés par celui qu’ils continuent d’inviter à leurs talk-shows pour doper l’audience, car il paraît que le petit peuple raffole ses sautes d’humeur en direct.

En invitant ce mégalomane baratineur, courtisan des dictateurs et des affairistes véreux, les journalistes connaissent bien son sale caractère, ses caprices de pseudo-star et ses excès de «moufakker kabir» qui se croit tout permis. Et lui donnent pour ainsi dire une bonne raison pour les mépriser, de les tourner en dérision et de les insulter. S’ils ont encore un peu de respect pour eux-mêmes, le média qui les emploie et les auditeurs qui les écoutent, ils doivent arrêter d’inviter ce baratineur vulgaire et insolent, qui raconte tout et n’importe quoi et qui de surcroît ne respecte personne.

I. B.

