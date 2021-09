Al-Badil lance le projet Safir d’incubation et d’accélération de projets culturels

Tweet Share Messenger

Al-Badil est une association à but non lucratif, active depuis 2013. Elle œuvre pour démocratiser l’accès à l’art et la culture pour toutes et tous, sur tout le territoire tunisien. Son expertise en ingénierie de projets culturels lui permet de proposer des formats culturels innovants et d’accompagner au mieux les acteurs de l’économie culturelle et créative dans leurs projets.

Après avoir développé des formations d’accompagnement professionnel pour des managers culturels et des artistes de spectacle vivant, Al-Badil a décidé d’aller plus loin et de structurer son intervention en développant un programme complet de renforcement de capacité incluant un nouveau volet : l’accompagnement des porteurs de projets dans le domaine des industries culturelles et créatives.

Ainsi, depuis un an et demi, l’association travaille sur le projet Safir – programme d’incubation et d’accélération de projet – avec l’accompagnement de la Commission Européenne, de l’Institut français de Paris, du Lab’Ess, de Pitchworthy, de l’AUF et de CFI Media.

Dès le 15 septembre 2021, Al Badil lance la première étape du projet : l’incubation. Jusqu’à mars 2022, les 13 porteurs de projets sélectionnés et leurs projets seront accompagnés par une équipe de professionnels pour développer leurs idées et leur concrétisation.

A partir de mars 2022, et jusqu’au mois de septembre, le projet passera à la phase d’accélération au cours de laquelle un financement, pouvant aller jusqu’à 25 000 euros, sera attribué aux candidats afin de lancer leurs projets.

Le projet Safir est développé en partenariat avec des structures au Maroc, en Algérie, en Egypte, au Liban, en Jordanie et en Palestine pour créer un réseau d’entrepreneurs au sein de la région Mena et proposer des opportunités de rencontres de mobilités aux jeunes porteurs de projets.

Page facebook d’Al-Badil.