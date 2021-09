Spéculation-Tunisie : Saisie de 2 tonnes de sucre à Bizerte

Le gouvernorat de Bizerte a annoncé ce mercredi 15 septembre 2021, la saisie de 2 tonnes de sucre subventionné, dans un entrepôt illégal.

Une descente a été effectuée en collaboration avec les services sécuritaires, la police municipale et les équipes contrôle économiques relevant de la direction régionale du commerce, dans cet entrepôt où le propriétaire avait stocké du sucre qu’il comptait revendre aux cafés, salons de thé et restaurants de la région.

Notons que le sucre est en rupture de stock dans les commerces et que plusieurs contrôles sont menés dans les entrepôts, sachant que mercredi dernier, 4 tonnes de sucre blanc en vrac ont été saisies à l’Ariana.

Sur un autre plan, les équipes de contrôle de Bizerte ont également découvert une unité illégale spécialisée dans la fabrication d’eau de javel, produite sans licence et dans des conditions non conformes aux normes de sécurité. Les agents ont saisi 1000 litres et l’unité a été fermée.

Y. N.