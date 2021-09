World Clean Up Day 2021 : Opération de nettoyage au cœur de la Médina de Tunis (Photos)

Les associations Tounes Clean-Up, Tunisie Recyclage, Soli & Green ont organisé ce samedi 18 septembre 2021, une opération de nettoyage et de tri sélectif à la Médina de Tunis, à l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage (World Clean Up Day), un programme mondial annuel, visant à lutter contre le problème des déchets, notamment via des actions citoyennes.

Comme à l’accoutumé les activistes pour la cause environnementale ont répondu présents et se sont mobilisés aujourd’hui, pour nettoyer la Médina et la débarrasser des déchets et aussi transmettre un message pour que les rues de la Tunisie demeurent propres et l’environnement sain.





















«Les déchets envahissent notre patrimoine culturel… Le parcours de ce matin nous a même fait passer par une décharge sauvage qui met la santé public en danger. Il faut agir, gardons notre environnement propre», a commenté Tounes Clean-Up, en remerciant tous les bénévoles pour la réussite de cette action citoyenne et environnementale.

Y. N.