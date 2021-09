Me Harrath : Mandat de dépôt contre Seifeddine Makhlouf

Me Ines Harrath a annoncé dans la soirée de ce mardi 21 septembre 2021, qu’un mandat de dépôt a été émis, par le tribunal militaire, à l’encontre de son client et confrère le député (gelé) Al-Karama, Seifeddine Makhlouf, et ce, pour atteinte à l’intégrité de l’armée nationale.

L’avocate, qui venait d’annoncer que la justice militaire a ordonné un mandat de dépôt contre le député (Al-Karama) Nidhal Saoudi dans l’affaire de l’aéroport, affirme que Seifeddine Makhlouf vient de faire lui aussi l’objet d’un mandat de dépôt émis par le 3e juge d’instruction du tribunal militaire et ce, «sans être entendu et dans une affaire qui vient d’être constituée», dit-elle.

«Cela a été établi sur la base d’un rapport immédiat du substitut du procureur suite à un un dialogue entre Makhlouf et un confrère sur la sécurité du pays, alors qu’il se trouvait par hasard au tribunal… le contenu du dialogue a été considéré comme un crime de flagrant délit, soit atteinte à l’intégrité de l’armée et diffusion de fausses nouvelles, etc…», a-t-elle encore écrit.

Y. N.