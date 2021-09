Suspension de la grève des agents de la municipalité de Raoued, après l’intervention du gouverneur de l’Ariana

Les agents de propreté de la municipalité de Raoued vont suspendre leur grève, annonce la mairie ce mardi 21 septembre 2021, en précisant que cette décision a été prise suite à une rencontre organisée ce matin, entre Samir Abdeljaoued, le gouverneur de l’Ariana et le maire Adnen Bouassida.

Lors de cette rencontre, Adnen Bouassida a expliqué les raisons qui ont poussé les agents à entrer en grève depuis 4 jours et il a été convenu de se pencher sur les revendications des travailleurs, sachant qu’il a été envisagé de prendre des mesures urgentes pour éviter la détérioration de la situation ont , lit-on encore dans le communiqué.

Le gouverneur de l’Ariana a pour sa part demandé l’organisation d’une réunion avec les différentes parties, notamment le délégué de Raoued, la présidente de la circonscription de la cité Ghazela et l’adjoint du maire, ainsi que des représentants des agents de la municipalité et ce afin d’examiner les raisons du retard de réponse aux demandes des agents.

Suite à quoi, il a été convenu de suspendre la grève avec la reprise rapide des activités, ajoute le communiqué, sachant que cette position est «un peu différente» de celle adoptée par le maire de Raoued, élu sur une liste d’Ennahdha.

En effet, ce dernier avait fermement dénoncé la grève et accusé les agents d’avoir tenté de l’agresser en indiquant dans un précédent communiqué publié cet après-midi, que ceux qui étaient en grève ont cherché à tromper l’opinion publique, et en affirmant que ce mouvement a été organisé suite à une affaire concernant trois agents ayant commis des abus et qu’il n’a aucun lien avec des revendications liées au travail municipal.

Selon le maire, les 3 agents avaient été interrogés par ses services après avoir été arrêtés par des sécuritaires, pour avoir utilisé des équipements de la municipalité pour nettoyer des propriétés privées. Il avait aussi souligné l’absence de soutien du syndicat des agents, que les grévistes avaient justement accusé d’être à la solde d’Adnen Bouassida, selon leurs dires.

Le maire nahdhaoui avait également pointé du doigt le président de la république, estimant qu’il doit «prendre ses responsabilités pour empêcher les profiteurs d’utiliser la conjoncture actuelle, à des fins personnelles ou pour des règlements de comptes et des vengeances», dit-il…

Y. N.