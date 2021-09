Mohsen Marzouk : «Saïed est en train de réaliser son projet politique personnel»

A l’instar de Mohamed Abbou, le fondateur du parti Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, estime que le président de la république, Kaïs Saïed, est en train de réaliser son propre projet politique, dont il a parlé lors de sa campagne électorale de 2019.

Invité à «Midi Show», ce mercredi 22 septembre 2021, pour commenter le dernier discours du chef de l’État à Sidi Bouzid, l’ancien secrétaire général de Nidaa Tounes a également estimé que ce dernier n’est pas en train d’appliquer les slogans qu’il a scandés le 25 juillet dernier, jour où il a annoncé une série de mesures exceptionnelles (dont le limogeage du chef du gouvernement et la suspension du parlement) dans le cadre de l’activation de (son interprétation) de l’article 80 de la constitution.

Marzouk a, par ailleurs, exprimé sa crainte du «discours révolutionnaire et romantique» qu’adopte Kaïs Saïed, étant, selon lui, équivoque, l’appelant à faire preuve de plus de clarté et de transparence et de dévoiler ses intentions et objectifs.

Dans le même contexte, il a considéré que le pays est plongé dans le chaos et que nous sommes loin de l’idée qu’il préconise depuis plusieurs mois, voire des années, à savoir une Troisième république.

Malgré tout, il a assuré qu’il était prêt à soutenir le chef de l’État «à condition qu’il opte pour la transparence, la clarté et la participation».

«Je ne sais plus où nous allons. L’UGTT était avec le président de la république, puis a pris ses distances. Les organisations de défense des droits de l’Homme ont pris position contre lui en raison de ses multiples violations et le seul parti qui le soutient encore est le mouvement Echaâb», a prévenu Marzouk.

C. B. Y.