Tunisie : Liste des centres dédiés pour la 6e journée de vaccination massive contre le coronavirus

Tweet Share Messenger

Une sixième journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus, sera organisée dimanche 26 septembre 2021, en Tunisie, et sera dédiée aux personnes convoquées pour la 2e dose du vaccin (ayant reçu la 1ère le 29 août), les 15 ans et plus enregistrés sur la plateforme et ayant reçu le SMS de convocation pour la 1ère dose, ainsi que les 40 ans et plus qui recevront la 1 ère dose (inscrits ou pas).

Dans un communiqué publié ce soir, le ministère, qui appelle les citoyens à prendre part à cette 6e journée de vaccination massive, a diffusé la liste des centres dédiés à cette campagne : (consulter la liste via la page du ministère)





























Notons que depuis le lancement de la campagne de vaccination en Tunisie, 3.357.086 personnes ont été complètement vaccinées, alors que 4.745.368 ont reçu la première dose du vaccin et ce sur les 6.208.138 citoyens inscrits via la plateforme Evax.

Y. N.