Radwan Masmoudi attend toujours les sanctions des États-Unis contre la Tunisie

Radwan Masmoudi avec son gourou Rached Ghannouchi.

Si le mot «sbayhi» (spahi en français et en tunisien larbin de l’étranger) avait été créé pour quelqu’un, ce serait sans aucun doute pour Radwan Masmoudi, le dirigeant du parti islamiste Ennahdha, dont le Centre d’études sur l’islam et la démocratie (CSID), une officine louche basée à Washington et à Tunis, financée par le Département d’État des États-Unis et dont les activités sont entièrement destinés à attaquer la Tunisie et son peuple.

En retweetant la directrice de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient Sarah Leah Whitson, qui se dit choquée par les décisions du président de la république Kaïs Saïed, Masmoudi commente : «Maintenant que c’est clair et évident que c’est un coup d’État, quand le Congrès et l’administration Biden le reconnaîtront-ils comme tel et le traiteront-ils comme tel?», en appelant, en filigrane, à des sanctions américaines contre la Tunisie.

Traiter comme tel la Tunisie c’est la sanctionner en lui coupant toute aide et toute assistance car les États-Unis, quand ils considèrent qu’il y a eu coup d’État, coupent de facto toute aide et toute assistance et c’est pour cela que Masmoudi n’arrête pas depuis deux mois à harceler les Américains (Congrès et administration) et à les presser pour qu’ils considèrent que Saïed a commis un coup d’État pour faire couper toutes les aides à la Tunisie dans l’espoir que cela affaiblisse le président tunisien et le pousse à faire marche arrière, sinon il risque de voir la situation économique dans le pays devenir chaotique et se retourner contre lui.

Voilà ce qu’un spahi souhaite à son pays juste pour servir les desseins des Frères Musulmans auxquels il appartient. La secte avant la patrie chez les spahis.

Rappelons que le spahi Radhouane, qui adore américaniser son prénom en Radwan, a déjà appelé les États-Unis à couper toute aide à la Tunisie dans de précédents tweets, ce qui a déjà soulevé un gros tollé contre lui en Tunisie comme nous l’avons déjà écrit fin juillet dernier mais aussi contre la grande amie des Frères Musulmans, Sarah Yerkes comme nous l’avons également écrit à la même époque.

Sarah Leah Whitson, faut-il le rappeler, figure parmi les plus grands défenseurs et soutiens des Frères Musulmans, lesquels, comme Masmoudi, adorent la retweeter.

I. B.

