Tunisie : Abdellatif Mekki appelle les députés à «réactiver le parlement»

Tweet Share Messenger

Au lendemain de la manifestation tenue hier, dimanche 27 septembre 2021, à Tunis, pour protester contre les mesures exceptionnelles du président Saïed, l’ex-dirigeant du mouvement Ennahdha, Abdellatif Mekki, a appelé, via un statut Facebook, les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à réactiver le parlement.

«Après la manifestation très réussie d’hier, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple doivent agir politiquement, légalement et sur le terrain pour activer le parlement, surmonter ses inconvénients et se libérer de tous les conflits partisans, en défense de la constitution et de la démocratie», a écrit l’ancien ministre de la Santé publique.

Hier, lors d’une manifestation à l’avenue Habib Bourguiba, les protestataires ont scandé des slogans hostiles au président de la république, Kaïs Saïed, et ont exprimé leur volonté de le destituer et de maintenir la constitution, estimant que les mesures exceptionnelles du 25 juillet et du 23 septembre (suspension du parlement, limogeage du chef du gouvernement et organisation provisoire des pouvoirs publics, entre autres) représentaient un coup d’État.

Rappelons que Abdellatif Mekki a démissionné du mouvement Ennahdha, en fin de semaine dernière, avec plus de 120 autres dirigeants, pour dénoncer le manque de démocratie au sein du parti, contrôlé, selon eux, par son président-fondateur, Rached Ghannouchi, et le cercle qui lui est proche.

C. B. Y.